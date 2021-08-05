Несколько «ковид»-госпиталей Новосибирской области вернут к работе по основному профилю

Василий Попов
 
Перепрофилирование больниц Новосибирской области
Фото Михаила Перикова

Новосибирские власти вернут к работе по основному профилю пять медучреждений региона, принимавших пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение об обратном перепрофилировании больниц принято в связи с уменьшением количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, перепрофилирование коснется психиатрической больницы, кардиологического диспансера, областной больницы, Обской центральной городской больницы и терапевтического филиала второй больницы скорой медицинской помощи.

«Видим, что требуется меньше госпитализаций, видим уменьшение тяжести состояния, поэтому коечный фонд позволяет высвобождать медучреждения для оказания помощи по их основному профилю», — отметил министр.

По словам Константина Хальзова, на сегодняшний день общий коечный фонд региона составляет 5 270 коек, на стационарном лечении от COVID-19 находятся 4 230 жителей региона. За последние сутки в медучреждения Новосибирской области госпитализированы 147 человек.

Напомним, в конце июля власти сообщили об обратном перепрофилировании кожно-венерологического диспансера. Причиной также стала стабилизация ситуации с коронавирусом в регионе.

Накануне в Новосибирскую область поступила рекордная партия вакцины от коронавируса — 70 260 доз «Гам-КОВИД-Вака». В региона однократно вакцинировано 585 679 человек, полностью от заболевания привито свыше 509 тыс. жителей.

Новосибирская области находится на втором месте по числу вакцинированного населения среди других регионов Сибири — первое место занимает Кузбасс. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основной причиной увеличения количества больных коронавирусом стало появление нового штамма инфекции.

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