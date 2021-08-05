Новосибирские власти вновь выставили на торги квартиры в элитных домах Новосибирска

Мэрия Новосибирска вновь выставила на торги квартиры в домах на улицах Зыряновской, 55 и Кирова, 44/2. Извещение о проведении аукционов опубликовали в бюллетене органов местного самоуправления на официальном сайте Новосибирска 5 августа.

Ранее муниципалитет объявлял о торгах по продаже данной недвижимости в начале июле. Рассмотрение заявок участников длилось до 3 августа. В протоколах рассмотрения заявок на участие в аукционах по продаже квартир указано, ни одной заявки не было подано.

Обе квартиры — двухуровневые. Общая площадь варианта на улице Кирова 44/2 — 158,4 кв.м. Квартира расположена на 3-4 этажах дома, начальная цена составила более 13, 613 млн рублей, шаг аукциона — 680, 67 тыс. рублей. Отметим, в июле заявленная цена на недвижимость оказалась выше — тогда на торги ее выставили за 14,3 млн рублей.

Площадь квартиры на Зыряновской, 55 достигает 164,5 кв. метров, она расположена на 9-10 этажах здания. Начальная стоимость недвижимости — более 12, 951 тыс. рублей, шаг аукциона — 647, 595 тыс. рублей. В июле цена варианта составила 13,67 млн рублей.

«В аукционе могут принять участие любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявку на участие в аукционе и соответствующие требованиям, предусмотренным в документации об аукционе», — отмечается в документах.

Оба варианта предлагаются без отделки. Владельцем недвижимости является мэрия Новосибирска, организатор аукциона — муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городское жилищное агентство».

Подать заявки на участие в торгах можно до 30 августа, подведение итогов аукциона состоится 15 сентября.

Отметим, в конце мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление «О продаже жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска», в котором указано, что данные квартиры продаются «в связи с невозможностью их использовать в целях решения вопросов местного значения города Новосибирска».

Напомним, накануне стало известно о том, что два новосибирских проекта стали победителями летнего этапа Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК. В номинации «Вклад застройщика в благоустройство общественной зеленой зоны» лучшим, по мнению жюри, стал квартал «Европейский берег» застройщика «Брусника», в номинации «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн территории жилого комплекса» – ЖК «Эволюция», застройщиком которого является ГК «Стрижи».