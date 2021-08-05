Два новосибирских проекта победили во Всероссийском конкурсе жилых комплексов-новостроек

Накануне Дня строителя министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил победителей летнего этапа Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК. Среди них два проекта из Новосибирска.

В Москве 4 августа прошла торжественная церемония награждения победителей летнего этапа Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК. Помимо номинантов в ней также приняли участие президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Михаил Посохин, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин, ректор НИУ МГСУ Павел Акимов.

Для участия в конкурсе было подано 722 заявки в 14 номинациях. После предварительного отбора к оценке экспертами были допущены 362 проекта от 121 застройщика из 50 регионов страны. Жилищные комплексы оценивали около ста экспертов.

Лучшим, по мнению жюри, в номинации «Вклад застройщика в благоустройство общественной зеленой зоны» стал квартал «Европейский берег» в Новосибирске (застройщик «Брусника»). А в номинации «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн территории жилого комплекса» – ЖК «Эволюция» (застройщик ГК «Стрижи»).

Из сибирских девелоперов в номинации «Лучший проект комплексного развития территорий» победил застройщик из Красноярского края строительная группа «СМ.СИТИ» с проектом ЖК «Южный берег».

Среди победителей также застройщики из Москвы и Московской области, Ростовской, Свердловской и калужской областей, Республики Башкортостан и ХМАО.

Кроме того, эксперты отметили специальной премией строительную компанию «Брусника», признанную Лучшим инновационно-стимулирующим застройщиком жилья в Российской Федерации.

В этом году новосибирские застройщики уже становились победителями всероссийских конкурсов. Так, в конкурсе в области жилищного строительства «ТОП ЖК-2021», организатором которого был Минстрой РФ, победили ЖК «Эволюция» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, многоэтажные дома». Второе место в этой номинации занял «Квартал с урбан-виллами на Никитина» от компании «Брусника»

В феврале этого года мэрия Новосибирска наградила почетными грамотами за высокие показатели по вводу жилья в эксплуатацию гендиректора ГК «Стрижи» Игоря Белокобыльского, гендиректора ГК «КПД Газстрой» Евгения Покровского, гендиректора ГК «СМСС» Анатолия Павлова и директора АО «СибирьИнвест» Наталью Хоминич