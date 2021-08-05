Свыше 100 человек выписали из «ковидных» госпиталей Новосибирской области

По данным штаба по предотвращению распространения коронавируса, 5 августа в Новосибирской области в инфекционных стационарах региона находятся 4 230 пациентов. Днем ранее количество больных в медучреждениях составило 4 337.

За минувшие сутки в регионе выявлено 197 случаев заражения COVID-19. От заболевания скончались 9 пациентов (4 августа — 12): мужчины в возрасте 64, 63, 81 лет и женщины в возрасте 64, 66, 80, 82, 89, 91 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 2 388 человек.

В «ковидных» госпиталях с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 4 230 пациентов (4 августа — 4 337), в реанимации — 325 человек (днем ранее — 338). Аппарат ИВЛ требуется 46 пациентам (4 августа — 48).

В Кузбассе коронавирус выявлен у 205 человек (4 августа — 200), скончались от заболевания пять пациентов (4 августа — 6). В инфекционных госпиталях, обсерваториях, а также на двухнедельной изоляции находятся 13 304 жителей региона (днем ранее — 13 554).

В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердился у 276 человек (4 августа — 275). Умерло 24 жителя региона. В «ковидных» госпиталях с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 3 078 человек (4 августа — 3 162), тяжело переносят инфекцию 792 пациента (4 августа 812). В регионе к аппаратам ИВЛ подключено 229 человек (днем ранее — 228).

Напомним, для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация. «Континент Сибирь» собрал данные о числе вакцинированного населения в регионах Сибири. Больше всего прививок поставили в Кузбассе, а меньше — в Республике Алтай.

Новосибирская область находится на втором месте рейтинга. В области две дозы препарата от COVID-19 поставили 502 942 человека, при этом для получения коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать более 1,3 млн жителей.