Глава Новосибирской области продемонстрировал влиятельность в рейтинге губернаторов

По данным рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в июле губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал в число глав регионов с сильным влиянием, однако потерял две позиции.

В рейтинге влияния глав регионов АПЭК Андрей Травников занял 34-ю строчку, при этом в июне он находился на 32-й.

Впереди остальных сибирских губернаторов оказался не раз попадавший в число наиболее влиятельных лидеров глава Красноярского края Александр Усс, которому не помешали ни жалобы на дороги президенту, ни полученное ещё в июне «звание» наиболее далёкого от народа руководителя. Он оказался на 14-м месте и был признан главой с очень сильным влиянием. При этом за месяц Усс потерял лишь одну позицию.

В число сибирских губернаторов с сильным влиянием также попали главы Иркутской и Кемеровской областей Игорь Кобзев и Сергей Цивилёв, занявшие 28 и 42 место соответственно. Главы Алтайского края Виктор Томенко (54 место), Омской области Александр Бурков (63 место), Томской области Сергей Жвачкин (68 место) и Республики Алтай Олег Хорохордин (74 место) признаны губернаторами со средним влиянием.

Методика определения наиболее влиятельных губернаторов АПЭК основана на опросе, который проводится методом закрытого анкетирования. В нём участвуют 26 экспертов. Среди них- политологи, политтехнологи, медиаэкспеты и журналисты. В зависимости от количества баллов главы регионов попадают в категорию руководителей с очень сильным, сильным или средним влиянием.

Напомним, в конце июля сибирских губернаторов также оценили по готовности общаться с населением.