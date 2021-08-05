Основатель, управляющий партнер маркетингового агентства «Йомко». Опыт работы: с 2007 года занимала руководящие должности в компаниях “Автоленд Сибирь”, “Баварский моторный центр”, Tele2, Банк “Пушкино”, Дизайнмастер, НОВАТ, Kuzina, New York Pizza

Сегодня тема наставничества, менторинга и мастермайнда на пике популярности. И вот уже известный бизнесмен продает свое наставничество, гуру самопознания - заявляет себя ментором, а...