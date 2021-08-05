«МегаФон» запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

«МегаФон» предложил бизнесу решение, которое позволяет анализировать тональность разговоров. С его помощью можно в автоматическом режиме выявлять потенциально конфликтные беседы с клиентами и улучшать качество обслуживания.

Новый сервис будет интегрирован в решение «Виртуальная АТС», позволяющее настроить единый многоканальный номер, чтобы принимать на него неограниченное количество звонков от клиентов, распределять вызовы на мобильные и стационарные телефоны, анализировать статистику звонков.

Эмоциональные аспекты разговора оценивают алгоритмы машинного обучения. Они проводят спектральный анализ звуковых файлов, оценивают колебания звуковой волны и умеют находить эмоциональные реплики. При этом система реагирует не на громкость речи, которая далеко не всегда является признаком конфликта, а на изменение голоса на фоне стресса. Система обучалась на 30 тысячах разговоров общей длительностью 750 часов и будет дообучаться в процессе эксплуатации.

«Рынок речевых технологий в России, по прогнозам аналитиков, вырастет в 2,5 раза в течение пяти лет, – говорит руководитель по интеллектуальным продуктам и развитию онлайн-экосистемы «МегаФона» Татьяна Плотникова.– Все чаще компаниям не просто необходимо организовать канал коммуникации с клиентом, но и автоматизировать работу для улучшения пользовательского опыта. Наше решение «Разговоры на повышенных тонах» открывает малому и среднему бизнесу возможность усовершенствовать работу с обращениями клиентов, ускорить этот процесс и экономить рабочее время сотрудников для выполнения более сложных задач»

Потребность в цифровых решениях для взаимодействия с клиентами постоянно растет, в том числе в сегменте малых и средних предприятий. Только за первые шесть месяцев этого года выручка «МегаФона» от реализации решения «Виртуальная АТС» увеличилась на 20%.