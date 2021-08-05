В Новосибирске продолжается мониторинг цен на «борщевой набор»: рабочая группа посетила супермаркет «Пятерочка» и Октябрьский рынок. За прошедшую неделю цены на основные овощи снизились почти на 10-15%.

«Как нам и обещали неделю назад, цены на «борщевой набор» снизились примерно на 10-15%. Это произошло из-за роста объемов поставок овощей из районов Новосибирской области. Неделю назад на Центральном рынке мы покупали морковь за 100 рублей за килограмм, сегодня – за 70. Существенное снижение цен мы можем наблюдать в супермаркетах города. В сравнении с ценами на рынке, супермаркет дает где-то 28% цены ниже. Продавцы обещают дальнейшее снижение цен на основные овощи, так как в данный момент ожидается рост объемов регионального поставщика», – подвела итоги проверки сопредседатель Общероссийского народного фронта в Новосибирской области Наталья Багрова.

Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого набора».

На совещании с членами правительства 21 июля президент России поддержал предложения «Единой России» и правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут «Единая Россия» и правительство РФ, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы.