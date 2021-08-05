Шойгу инспектирует авиазавод в Новосибирске

В Новосибирскую область 5 августа прибыл с рабочим визитом министр обороны РФ Сергей Шойгу. По данным пресс-службы Центрального военного округа, в программе его поездки – посещение Новосибирского авиационного завода.

Как сообщили в ведомстве, Сергей Шойгу должен проверить производственные мощности предприятия и провести совещание по вопросам выполнения государственного оборонного заказа.

По информации ТАСС, министру уже продемонстрировали ход опытно-конструкторских работ по изготовлению ударного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник». Как доложил Сергею Шойгу глава Объединённой строительной корпорации Юрий Слюсарь, дрон планируется оснастить специальной аппаратурой для ведения разведки и мощными авиационными средствами поражения.

В Центральном военном округе также сообщили, что командование ведомства доложит главе минобра о выполнении мероприятий боевой подготовки.

Официальной информации о других мероприятиях с участием Сергея Шойгу в Новосибирской области пока нет.

Напомним, в конце июля в Новосибирской области с рабочим визитом побывал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.