Миллион рублей взыскали с машиниста экскаватора за гибель ребенка в Новосибирске

Суд в Новосибирске вынес приговор машинисту экскаватора за смерть 10-летнего ребенка. Мужчине назначили срок в колонии-поселении и взыскали миллион рублей в пользу матери погибшего.

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор машинисту экскаватора Мезенцеву А., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»), сообщает пресс-служба суда и СУ СК РФ по Новосибирской области.

В июне 2019 года на улице Бронная в Кировском районе Мезенцев, выкапывая грунт, складировал его в кучу на территории охранной зоны воздушной линии электропередач. Отмечается, что уровень земли под ЛЭП был поднят на высоту, допускающую соприкосновение человека с проводами при движении под ней.

«По данной куче грунта двигался десятилетний ребенок, который соприкоснулся шеей с электрическим проводом указанной линии электропередач, в результате чего получил поражение техническим электричеством и скончался на месте», — сказано в сообщении.

Машиниста приговорили к 1,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу матери погибшего. Кроме того, Мезенцева лишили права заниматься деятельностью, «связанной с проведением земляных работ с использованием землеройных машин (экскаваторов и иных) на срок 2 года 6 месяцев».

Руководителем машиниста был А. Мячков. Его также должны были судить, однако обвиняемый не дожил до приговора.

«В связи со смертью 02 июля 2021 года Мячкова А.В. уголовное дело в отношении него было прекращено», — уточняет пресс-служба суда.

Напомним, в январе в СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в отношении 22-летней сибирячки за гибель ребенка. Инцидент произошел на спуске горнолыжной трассы. По данным следствия, девушка отпустила из рук ледянку, на которой находилась ее племянница, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги. От полученных травм девочка скончалась на месте.