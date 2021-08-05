Учёные назвали вероятность низкого уровня антител у привитых вакциной новосибирского «Вектора»

Независимая компания провела исследование эффективности вакцины новосибирского научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Согласно его результатам, антитела к коронавирусу нашли у 79% добровольцев, при этом у 15% их уровень оказался низким.

Исследование провела независимая контрактная исследовательская организация «Клиникал ресерч лаборатори» (КРЛаб), его результаты опубликовали «Известия» 5 августа. В самом «Векторе» подчеркнули, что речь идёт об иммунологической, а не эпидемиологической эффективности препарата.

Добровольцами испытаний, которым ввели вакцину «ЭпиВакКорона», стали 2 999 человек. 746 из них получили плацебо. За участниками исследований наблюдали на протяжении девяти встреч. В результате антитела IgG были обнаружены у 79% привитых и у 11,6% человек из группы плацебо, заразившихся коронавирусом за время проведения эксперимента.

Высокий уровень антител (от десяти) продемонстрировали 40,9% привитых, средний (от 3,5 до 9,99) – 21%, а низкий (от одного до 3,49) – 15,3%. Отмечается, что антитела появились у вакцинированных через 41 день после получения препарата.

Напомним, в июне директор ГНЦ «Вектор» Ренат Максютов сообщал, что у половины вакцинированных «ЭпиВакКороной» через девять месяцев не нашли антител к COVID-19. В числе тех, у кого не обнаружилось иммуноглобулинов, оказалась новосибирский депутат Вера Ганзя. При этом в марте Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной выработке антител у тех, кто прошёл вакцинацию препаратом.

Ранее была названа доля заразившихся коронавирусом после прививки «ЭпиВакКороной». Окончательно завершить клинические исследования вакцины планируется уже к осени, а в августе в ГНЦ «Вектор» рассчитывают зарегистрировать новый препарат «ЭпиВакКорона – Н».