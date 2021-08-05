Назван самый вакцинированный от COVID-19 регион Сибири

Больше всего прививок от коронавирусной инфекции поставили в Кузбассе.

«Континент Сибирь» составил рейтинг вакцинации населения от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Информация собрана из открытых источников: региональные правительства, оперативные штабы по борьбе с коронавирусом и управления Роспотребнадзора. В материале представлены данные о жителях Сибири, прошедших полный курс вакцинации (те, кто привился двумя дозами препарата) от коронавирусной инфекции.

Так, первое место по вакцинации населения от COVID-19 занял Кузбасс — в регионе две дозы препарата от коронавируса поставили 525 034 человека. На втором месте оказалась Новосибирская область, где от заболевания привились 502 942 человека.

Третье место занял Красноярский край — по последним данным, в регионе два компонента вакцины от COVID-19 поставили 466 088 человек, четвертое место у Иркутской области — завершили курс вакцинации 401 981 жителя региона.

Пятое место занимает Алтайский край, где полностью привились 380 491 человек. На шестой строчке рейтинга Омская область — 339 918 жителей. За ней идет Томская область. В регионе две дозы препарата от COVID-19 поставили 189 973 человека. Восьмое место заняла Хакасия — от коронавируса полностью привились 101 830 жителей, на девятом месте Тыва — 68 385 человек. На последней строчке находится Республика Алтай, где завершили вакцинацию 42 158 человек.

Отметим, если сравнивать регионы по проценту привитого населения, то рейтинг меняется.

Так, лидером остается Кузбасс — на сегодняшний день в регионе полностью вакцинировано 19,9% от всего населения, в Хакасии 19,1% жителей поставили прививки от коронавируса. На третьем месте Республика Алтай, где две дозы поставили 19% населения. Четвертую строчку рейтинга заняла Тыва, где привито 18,8% жителей региона, следом за ней Новосибирская область — 18%. На шестом месте оказалась Омская область — по последним данным, там вакцинировалось 17,8% населения, строчкой ниже Томская область с 17,7% привитых жителей. Восьмое место заняла Иркутская область. В регионе две дозы препарата поставили 16,9% населения, девятое место у Алтайского края (16,5). На последнем месте Красноярский край — от коронавируса в регионе привито 16,3% жителей.

Напомним, в связи с развитием коронавирусной инфекции в регионах Сибири ввели обязательную вакцинацию: мера не коснулась лишь жителей Томской, Иркутской и Новосибирской областей. В последней для получения коллективного иммунитета к заболеванию необходимо привить свыше 1,3 млн человек, но не всегда в медицинских учреждениях региона хватает препаратов для вакцинации.

На этой неделе в некоторых поликлиниках Новосибирска жителям города начали отказывать в записи на прививку, ссылаясь на отсутствие вакцин, однако уже 4 августа в регион поступила крупная партия препарата от коронавируса.