Массовую гибель пчёл расследуют в Красноярском крае

Тысячи пчёл погибли в Боготольском районе Красноярского края по неизвестным причинам. В ситуации разбирается следственный комитет.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, погибло более 200 пчелиных семей, в каждой из них было в среднем по 100 тыс. пчёл.

Следователи проводят проверку на предмет нарушения правил по борьбе с болезнями и вредителями растений.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и факторов, способствовавших гибели насекомых. В рамках проверки будет дана оценка действиям сельхозпроизводителей на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений», — сообщили в следственном комитете 4 августа.

На днях сообщалось о наказании красноярцев за уже установленные факты экологических нарушений – по обвинению в браконьерстве были осуждены сотрудники краевого управления Росрыбнадзора. Также по данным исследований выяснилось, что за последние полгода в Красноярском крае выявлено больше всего высоких и экстремально высоких загрязнений воздуха в России. В 2021 году столица региона попала в федеральную программу «Чистый воздух».