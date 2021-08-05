Сбер и ВЭБ.РФ уже выдали 4,4 млрд рублей аэропорту Толмачево

Сбер и ВЭБ.РФ предоставили первые транши на общую сумму 4,389 млрд рублей для финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий» в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

Сотрудничество осуществляется в рамках Фабрики проектного финансирования. Общий объем синдицированного кредита составит 13,9 млрд рублей, из которых Сбер предоставит 10,9 млрд рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 17,4 млрд рублей.

«Совсем недавно мы объявили о планах по финансированию реконструкции аэропорта Толмачево и уже направили клиенту первый транш, 4,2 млрд рублей из которого предоставлены Сбером, – прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – За счёт него был рефинансирован ранее выданный бридж-кредит, направленный на финансирование затрат для проведения начальных работ по реконструкции. Мы рады поддержать этот важнейший проект одного из крупнейших в России авиахабов, который способен стать драйвером развития экономики региона».

Проект реконструкции аэровокзального комплекса осуществляется в рамках масштабной программы развития авиаузла. Новый терминал планируется построить к третьему кварталу 2022 года. Его площадь составит 56 тыс. квадратных метров, пропускная способность — 10,6 млн пассажиров в год.