Криптокабины для получения загранпаспортов появятся в Новосибирской области до конца года

Три программно-технических комплекса для обработки персональных данных планируется запустить в Новосибирской области до конца 2021 года в рамках цифровизации региона. Так называемые «криптокабины» можно будет использовать, в частности, для оперативного получения загранпаспортов.

Изобретение будет работать на базе многофунциональных центров (МФЦ), сообщил и. о. министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков на заседании Совета по цифровому развитию региона 4 августа.

«Криптокабины предназначены для приема документов, обработки, передачи и проверки персональных данных граждан РФ, в том числе – биометрических персональных данных. Комплексы используются для оказания госуслуги по оформлению и выдаче загранпаспортов», — пояснили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В рамках цифровой трансформации в Новосибирской области также планируется упростить процедуру работы с документами от заявителей и оптимизировать предоставление услуг Росреестра в многофункциональных центрах. Среди других проектов минцифры — создание туристического портала с 3D-панорамой основных достопримечательностей региона, где будут использованы VR/AR-технологии.

Кроме того, планируется расширить спектр возможностей голосового помощника – робота Николая, принимающего звонки в МФЦ. Среди них – идентификация заявителей и запись на все услуги многофункционального центра.

В региональных МФЦ уже функционирует система бизнес-анализа, позволяющая автоматически просчитывать среднюю длительность и качество приёма граждан, удовлетворённость заявителей и другие показатели работы центров. На основании эти данных можно принимать оптимальные управленческие решения для создания более комфортного и быстрого облуживания.

За первое полугодие 2021 года многофункциональные центры Новосибирской области оказали более 870 тыс. услуг.

Стратегии цифровой трансформации в здравоохранении, образовании, городской среде, транспорте и логистике, а также государственном управлении региона предполагается разработать до 1 сентября.

Напомним, на днях стало известно о переходе министра цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанова в правительство РФ, назначенного на эту должность летом 2019 года.