Прошлый творческий сезон, несмотря сложности пандемии, всё же выдался ярким: на своих площадках Новосибирск принимал крупные фестивали, а творческие коллективы города участвовали в национальных премиях и привозили почётные награды. О том, чем запомнился сезон 2020/2021, и какие подарки он преподнёс публике – «Континенту Сибирь» рассказали представители деловых и властных кругов региона.

Вне сомнений, одним из знаковых событий для Новосибирска остаётся Транссибирский арт-фестиваль, что ежегодно собирает вокруг себя звёзд мировой сцены и дарит неподражаемое искусство публике. Ещё несколько поводов для гордости, по словам новосибирцев, – НОВАТ и его гала-концерты, а также новые для города проекты.

Вадим Ильченко, директор группы компаний «ВербаКапитал»:

– В первую очередь, я хотел бы отметить традиционное мероприятие весны – Транссибирский арт-фестиваль. В этом году фестиваль прошел уже в восьмой раз, и в его рамках состоялось большое количество замечательных концертов, которые давали музыканты, известные всеми миру. На протяжении вот уже многих лет я посещаю концерты фестиваля с удовольствием. Другим знаковым событием в культуре Новосибирской области стала майская премьера НОВАТа – опера «Тоска». Звезды мировой оперы Алехандро Рой и Вероника Джиоева, удивительные декорации, режиссура – все это было неповторимым зрелищем, достойным лучшим мировых площадок.

Если говорить о драматическом театре, то здесь я отмечу спектакль «Петерс», что идет в театре «Старый дом». «Петерс» в репертуаре театра представлен не первый год, но лично для меня он был открытием: режиссура этого спектакля и актеры, исполняющие роли, заслуживают действительно высоких оценок.

Традиционно радует и центр культуры и отдыха «Победа». В последние месяцы мне удалось посетить два летних концерта: концерт джазовой певицы Fantine и группы Mgzavrebi. Mgzavrebi – это грузинская группа, исполняющая колоритную современную музыку. Лидер группы буквально «поднял» весь зал – танцы, грузинские голоса, сопряженные с современной инструментальной музыкой, сделали этот вечер потрясающе атмосферным.

Если же вспомнить мероприятия, что прошли не в Новосибирске, то здесь я отмечу фестиваль «Звёзды белых ночей» в Санкт-Петербурге. Мне удалось побывать на закрытии фестиваля и послушать в концертном зале Мариинского театра выступление великолепного квартета Николая Луганского, Никиты Борисоглебского, Максима Рысанова и Нарека Ахназаряна.

А из мероприятий несколько иного формата я бы отметил открытие ресторана Salt. У этого ресторана очень интересная концепция и необычный формат работы: Тимофей Малахов, шеф-повар и автор проекта Salt, проводит тематические ужины и знакомит гостей заведения с кухней и напитками разных стран мира. Я с удовольствием посещаю такие ужины и, в целом, выделил бы такой проект как один из интересных для Новосибирска.

Денис Иванов, Новосибирский и московский ресторатор:

– Яркие впечатления от творческого сезона 2020/2021 связаны с несколькими событиями. Первое – это VIII Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина. В этом году мне удалось побывать не на всех концертах фестиваля, но его закрытие, а также приезд Валерия Гергиева и личное знакомство с маэстро для меня стали особенными. Вообще, концерты таких больших артистов – это шедевральное явление, и эта ежегодная для Новосибирска история всегда знаковая.

Второе – это премьеры и гастроли, связанные с НОВАТом. Владимиру Кехману удалось не только хорошо подобрать труппу, но и организовать приезды ярчайших звёзд. Мне удалось побывать на заключительном Гала-концерте звёзд оперы и балета, который был одновременно очень домашним и незабываемо ярким благодаря выступлениям оперной дивы Василисы Бержанской, потрясающему мастерству Ивана Васильева, остроумнейшему танцевальному номеру «Танец в сабо» в исполнении Николая Цискаридзе. Я был в театре с семьей и друзьями, и мы были в восторге, как и весь зал. Потом мы с артистами отметили закрытие сезона в одном из моих ресторанов, в изакая-баре «Жан Хуан Лу». Такие дружеские встречи с людьми искусства, чьим талантом я восхищаюсь – особая привилегия ресторатора.

В этом сезоне мне посчастливилось подружиться с Борисом Гребенщиковым, мы вместе обедали и ужинали. Я много раз бывал на концертах «Аквариума», но именно этот концерт и беседы с музыкантом особенно мне запомнились.

Михаил Полещук, заместитель директора группы компаний «Сибмонтажспецстрой»:

– В июне мне удалось побывать на фестивале «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге и посетить концерт Дениса Мацуева и Валерия Гергиева. Конечно, можно долго говорить о великолепной работе Гергиева, о виртуозной игре на фортепиано Мацуева, но, честно сказать, в глаза мне бросилось нечто иное. Я поневоле сравнил зал Мариинский-2 и НОВАТ и понял, насколько наш новосибирский театр красив и уютен…

9 июля, например, я ходил на Гала-концерт звезд оперы и балета, куда приглашали выдающихся артистов Михайловского и Мариинского театров. В этом концерте воедино сложились эстетика зала, атмосфера, комфорт и блестящие выступления артистов. Театр порадовал публику выступлениями новосибирского и детского хора, артистов балета и оперы НОВАТа и приглашенных звёзд. Особенно хотелось бы отметить дуэт артистов Мариинского театра Екатерины Кондауровой и Романа Белякова, которые в концерте исполнили номера современной хореографии, и танцевальный номер любимца публики Николая Цискаридзе. Такой концерт – это подарок для новосибирцев, и зал реагировал соответствующе.

Анна Терешкова, заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска:

– Говоря о впечатлениях творческого сезона 2020/2021, в первую очередь хотелось бы отметить Транссибирский арт-фестиваль. Хоть фестиваль в последние два года и проходил в непростой ситуации, кода были и отмены, и переносы концертов, его всё равно удалось сохранить и представить публике. Это не просто здорово, но и важно для Новосибирска – Вадим Репин собирает в рамках фестиваля лучших артистов и дарит неповторимые концерты слушателям.

Другим событием, которое запомнилось городу, стал Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. В последние годы Новосибирск не был избалован подобными фестивалями, и, как мне кажется, если проведение фестиваля будет продолжено для Новосибирска – это будет большим для нашего города подарком.

Конечно, нельзя не отметить и театр. Знаковым событием этого сезона стало участие Музыкального театра в национальной премии и фестивале «Золотая маска» и получение сразу трёх наград. Это очень приятно, потому что наш театр ярко «выстрелил» на всю страну, а профессионализм театрального коллектива был воспринят и принят на высочайшем уровне.