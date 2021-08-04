В Новосибирске открыли штаб общественной поддержки «Единой России»

На базе Региональной общественной приемной «Единой России» состоялось открытие штаба общественной поддержки, который станет площадкой, где будут проводиться приемы граждан, круглые столы и стратегические сессии, онлайн-мероприятия, тематические встречи с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами. Итогом таких мероприятий станут предложения по решению конкретных вопросов, которые волнуют общественные организации и жителей в Новосибирской области.

В региональный штаб общественной поддержки партии вошли различные НКО. Возглавить новую структуру доверили руководителю региональной общественной приёмной Елене Тыриной.

Первые соглашения о сотрудничестве подписаны уже 4 августа. Штаб заручился поддержкой сразу пяти НКО – Новосибирской областной организации «Всероссийского общества инвалидов», Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», фонда ветеранов спецподразделений и сотрудников ФСБ России «АНТИТЕРРОР», Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест», Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

Руководитель штаба общественной поддержки Елена Тырина отметила, что главная задача проекта – совместно с гражданами сформировать повестку жизни страны на ближайшие годы. «На базе штаба будут проходить сессии с привлечением экспертов совершенно разных направлений, и все предложения, которые касаются решения системных вопросов, войдут в народную программу. Главное, чтобы проблемы не просто прозвучали, но уже в рамках работы штаба были найдены решения, которые позволят в дальнейшем их быстрее реализовать», – отметила Елена Тырина.

Губернатор Новосибирской области, секретарь НРО «Единой России» Андрей Травников рассказал, что все проекты общественной поддержки не должны оставаться просто формальностью, а должны давать практическую пользу. «Я надеюсь, что представители общественных организаций, опираясь на опыт работы с муниципальными и государственными властями, смогут обобщить и систематизировать предложения, которые поступают от людей, и сформулировать решения, достойные продвижения на федеральном уровне. Благодаря такому сотрудничеству у нас выстроился диалог с ветеранскими организациями, иначе заработал совет по делам инвалидов, пересмотрены и скорректированы грантовые и конкурсные программы», – сказал Андрей Травников.

Сопредседатель Общероссийского народного фронта в Новосибирской области Наталья Багрова, также подчеркнула важность работы общественных организаций для развития региона. «Некоммерческие организации – незаменимое звено между народом и властью. Это уже доказал на своем опыте Общероссийский народный фронт, который помог тысячам людей решить проблемы, внимания к которым они годами добивались от учреждений и ведомств. Поэтому я многого жду от такого союза и верю, что представители общественных организаций могут стать голосом жителей области», – отметила Наталья Багрова.