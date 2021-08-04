4 августа в Новосибирске прошел сильный ливень. Жители города сообщают в социальных сетях о затоплении улиц города.

«Под водой» оказались Красный проспект, улицы Галущака, Дачная и другие в Центральном и Заельцовском районах Новосибирска, отмечается в группе ВКонтакте «АСТ-54». Из-за дождя город сковали пробки, однако на данный момент дорожная ситуация оценивается в 5 баллов. Читатели «Континента Сибирь» также поделились фотографиями потопа.

Скриншот видео группы ВКонтакте «АСТ-54»

По данным Росгидрометцентра, 4 августа температура воздуха ночью в Новосибирской области понизится до +15 градусов. 5 августа синоптики прогнозируют дожди, столбил термометра поднимется до 23 градусов тепла, а 6 августа температура воздуха в Новосибирске опустится до +22. В субботу в регион придет незначительное потепление до +25 градусов.

Напомним, в конце июля дождь затопил проезжую часть на площади инженера Будагова в Новосибирске.