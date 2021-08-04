В Новосибирскую область поступила крупная партия вакцины от COVID-19

Свыше 70 тыс. доз препарата от COVID-19 «Спутник V» поступило в Новосибирскую область.

Партия из 70 260 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» прибыла на склад «Новосибоблфарма», сообщила пресс-служба правительства региона 4 августа. В ближайшее время ее начнут распределять по всем медицинским организациям Новосибирской области, где работают пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.

По состоянию на 4 августа, в Новосибирской области полностью завершили курс вакцинации 502 942 человека, еще 590 850 жителей региона привились одним компонентом препарата от коронавируса.

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 204 случая заражения коронавирусом, погибли 12 человек. В июле в регионе зафиксирована рекордная смертность за последние три год. За прошлый месяц в Новосибирской области умерли 5 743 человек, из них 277 — от коронавирусной инфекции.

По словам губернатора региона Андрея Травникова, основной причиной роста случаев заражения COVID-19 является появление нового штамма инфекции. Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходимо привить свыше 1,3 млн жителей Новосибирской области, однако не всегда в медицинских учреждениях хватает препаратов для вакцинации.

Так, на этой неделе в некоторых поликлиниках Новосибирска жителям города начали отказывать в записи на прививку, ссылаясь на отсутствие вакцин. Журналист «Континента Сибирь» выяснил, в каких пунктах вакцинации Новосибирска имеется препарат от COVID-19 и где можно привиться без очередей.