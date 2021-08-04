К управляющей компании новосибирского «Фермер-центра» подан первый банкротный иск

Специализирующаяся на торговле фруктами новосибирская компания «Витапрайс» потребовало признать банкротом «ФЦ Сибирь», управляющее торговой сетью «Фермерцентр», из-за долга в размере более 3,5 млн рублей.

Заявление ООО «Витапрайс» с требованием признать банкротом ООО «ФЦ Сибирь» подано в арбитражный суд Новосибирской области. Сумма исковых требований составляет более 3,5 млн рублей. Дата рассмотрения заявления пока не назначена. В феврале текущего года арбитраж удовлетворил иск «Витапрайс» к «ФЦ Сибирь2 на эту же сумму – компания требовала оплатить долг за поставки и проценты по нему.

ООО «Витапрайс» специализируется на оптовой торговле фруктами и овощами. Учредителями компании с уставным капиталом в размере 12,5 тыс. рублей, по данным Rusprofile, значатся Магомедли Джаваншир Гусейнага Оглы и Гаджалыев Афлан Аскерали Оглы. Это первый банкротный иск, поданный к «ФЦ Сибирь». Согласно Rusprofile, компания участвует в судах в качестве ответчика на общую сумму около 4,8 млн рублей. Кроме того, ООО «ФЦ Сибирь» сейчас находится в стадии ликвидации.

Учредителями ООО «ФЦ Сибирь», по данным ЕГРЮЛ, выступают Игорь Крамич, Алексей Захаров и ООО «Норд Фиш». Ранее ООО «ФЦ Сибирь» позиционировалось, как управляющая компания торговой сети «Фермер-центр». «Компания «ФЦ Сибирь» – это динамично развивающаяся сеть магазинов «Фермер-центр.рф» в Сибири», — говорится в карточке компании на HeadHunter. Осенью прошлого года кузбасская торговая компания «Скарлетт» потребовала привлечь к субсидиарной ответственности по долгам обнакротившегося «Холидея» ряд связанных с ритейлером физических и юридических лиц, включая Николая Скороходова и ООО «ФЦ Сибирь».