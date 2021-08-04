Минтруда Новосибирской области будет помогать безработным вместе с «Хэдхантером»

Министерство труда и социального развития Новосибирской области подписало два соглашения с ООО «Хэдхантер» и областной автономной некоммерческой организацией «Центр содействия развитию предпринимательства». Договорённости касаются помощи жителям региона в трудоустройстве.

Стороны подписали соглашения 4 августа, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития Новосибирской области.

«Соглашения направлены на расширение перечня мер поддержки жителей региона в части оказания содействия в трудоустройстве. В рамках соглашений запланирована интеграция баз имеющихся вакансий, обмен информационными материалами, проведение совместных карьерных и образовательных мероприятий, а также поддержка начинающих предпринимателей на этапах становления и расширения бизнеса», — говорится в сообщении.

Вместе с центрами занятости компания «Хэдхантер» запланировала ряд мероприятий для соискателей, работодателей и сотрудников по подбору кадров. На них будут обсуждаться такие темы, как особенности трудоустройства молодых специалистов и старшей возрастной группы, современные тренды на рынке труда, автоматизацию подбора и новые инструменты в hr.

В минтруда региона также напомнили, что в 2021 году в Новосибирской области под руководством областного Центра содействия развитию предпринимательства в рамках нацпроекта «Демография» стартовала масштабная программа переобучения.

По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, в 2021 году работодатели региона заявили об открытии 87 тыс. вакансий. В центры занятости обратились порядка 72 тыс. жителей, 57 тыс. человек трудоустроились. Обучиться новой профессии решили 3,5 тыс. безработных граждан, а 700 человек с помощью специалистов центров занятости открыли своё дело.

Напомним, в мае работодатели предлагали самые высокие зарплаты программистам 1С руководителям IT-отделов.