Отправиться отдыхать без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации можно не только по России, но и за рубеж. В туриндустрии рассказали, какие страны готовы принять россиян без главных атрибутов современного путешественника.

Как сообщили РИА Новости представители отрасли, среди популярных направлений отдыха, где не понадобится никаких документов, кроме паспорта и авиабилета, есть как зарубежные, так и внутрироссийские. В частности, без ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации можно отправиться на отдых в Абхазию и Албанию. Последнее направление было названо относительно новым для российских туристов. Недельный отдых в Албании операторы компании TUI Россия оценили в сумму от 43 тысячи рублей на человека.

Также результатов теста на коронавирус и справки о вакцинации не потребуется для путешествующих в Черногорию, Доминикану, Египет и Мексику — сообщили туроператоры. Например, в пресс-службе Anex Tour отметили, что недельный отдых в августе в Мексике на двоих в отеле четыре звезды обойдется в сумму от 161,3 тысячи рублей. В Египте — от 107 тысяч рублей.

Хитами внутрироссийского туризма операторы назвали Калининград и остров Сахалин, куда также не требуется документов о состоянии здоровья и вакцинации.

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