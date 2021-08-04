Россиянам рассказали, в какую страну можно улететь без ПЦР-теста и прививки от ковида

Марина Цурмаст
 
Миниатюра для: Россиянам рассказали, в какую страну можно улететь без ПЦР-теста и прививки от ковида

Отправиться отдыхать без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации можно не только по России, но и за рубеж. В туриндустрии рассказали, какие страны готовы принять россиян без главных атрибутов современного путешественника.

Как сообщили РИА Новости представители отрасли, среди популярных направлений отдыха, где не понадобится никаких документов, кроме паспорта и авиабилета, есть как зарубежные, так и внутрироссийские. В частности, без ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации можно отправиться на отдых в Абхазию и Албанию. Последнее направление было названо относительно новым для российских туристов. Недельный отдых в Албании операторы компании TUI Россия оценили в сумму от 43 тысячи рублей на человека.

Также результатов теста на коронавирус и справки о вакцинации не потребуется для путешествующих в Черногорию, Доминикану, Египет и Мексику — сообщили туроператоры. Например, в пресс-службе Anex Tour отметили, что недельный отдых в августе в Мексике на двоих в отеле четыре звезды обойдется в сумму от 161,3 тысячи рублей. В Египте — от 107 тысяч рублей.

Хитами внутрироссийского туризма операторы назвали Калининград и остров Сахалин, куда также не требуется документов о состоянии здоровья и вакцинации.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как с пандемией справляется Израиль, и какие меры для сдерживания распространения инфекции применяются в Германии.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  