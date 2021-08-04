12 жителей Новосибирской области погибли от COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, 4 августа в Новосибирской области от COVID-19 скончались 12 жителей региона.

В течение суток в Новосибирской области выявили 204 случая заражения коронавирусом. От заболевания скончались 12 пациентов: двое мужчин 74 лет, мужчины 51, 69 лет, а также женщины в возрасте 48, 59, 69, 79, 83, 84, 90, 92 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 2 379 человек.

В медицинских учреждениях Новосибирской области с диагнозом и подозрением на коронавирус находятся 4 337 пациентов (3 августа — 4 484), в реанимации — 338 человек (3 августа — 349). Аппарат ИВЛ требуется 48 жителям региона (3 августа — 48).

В Кузбассе заболевание выявлено у 200 человек (3 августа — 199), скончались шесть пациентов (3 августа — 4). В «ковидных» госпиталях, обсерваториях, а также на двухнедельной изоляции находится 13 554 жителя региона (3 августа – 14 230).

В Алтайском крае за минувшие сутки коронавирус выявили у 275 человек (3 августа — 277). В инфекционных госпиталях с подтверждённым диагнозом COVID-19 лечатся 3 162 жителя региона (днем ранее — 3 196). Тяжело переносят инфекцию 812 человек (3 августа — 814), из них 228 подключены к аппаратам ИВЛ (3 августа — 247) .

Напомним, по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основной причиной увеличения количества заболевших коронавирусом стало появление нового штамма инфекции.

Для получения коллективного иммунитета к COVID-19 необходима вакцинация, однако уже на этой неделе в некоторых поликлиниках жителям Новосибирска начали отказывать в записи на прививку, ссылаясь на отсутствие вакцин. Власти Новосибирской области сообщили, что в ближайшее время в регион начнут поступать крупные партии препарата от COVID-19.

По последним данным, в Новосибирской области первым компонентом препарата от COVID-19 привито 574 561 человек, завершили вакцинацию — 482 420 новосибирцев. Для получения коллективного иммунитета к заболеванию в регионе нужно привить свыше 1,3 млн человек.