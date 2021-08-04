24 и 25 июля в Новосибирске в открытом пространстве «Балкон» онлайн-кинотеатр KION и проект «Кино на траве» провели Фестиваль уличного кино. Перед его началом состоялся паблик-ток, в котором будущее офлайн- и онлайн-кинотеатров обсуждали режиссер Маргарита Волкова, директор департамента маркетинга новосибирского филиала МТС Сергей Лукин и пиар-специалист, блогер, автор телеграмм-канала SibCultPrivet Лидия Маркова.

Открывая дискуссию, пиар-консультант фестиваля Ульяна Томшина отметила, что сегодняшний тренд очевиден: из-за пандемии люди все больше предпочитают смотреть фильмы не в обычных, а онлайн-кинотеатрах. Например, в 2020-м на стриминговый сервис Netflix подписалось почти 16 млн новых клиентов. Сейчас Netflix планирует потрать на съемку новых фильмов и сериалов 17 млрд долларов и увеличить свою выручку по сравнению с прошлым годом на 24%.

Российский рынок легальных видеосервисов в 2020-м также показал рекордный рост. Выручка онлайн-кинотеатров увеличилась на 66%, а общая аудитория видеосервисов выросла на 17% до 63 млн пользователей. Растет и общее число онлайн-кинотеатров. Так 20 апреля этого года свою работу начала платформа KION, входящая в экосистему МТС.

Первым делом Сергей Лукин объяснил, что под экосистемой подразумевается. МТС уже давно не является просто телеком-брендом и помимо мобильной связи предоставляются еще услуги спутникового телевидения, телемедицины, образовательные, банковские и т. д. «Для нас очень важно быть постоянно в контексте интересов наших клиентов. Мы должны знать, понимать и удовлетворять их потребности. Так мы и формируем нашу экосистему. Запуск KION в этом же ряду, и этот запуск мы считаем для себя правильным шагом».

Сегодня, несмотря на то, что KION молодой онлайн-кинотеатр, в нем более 200 телеканалов, свыше тысячи сериалов, художественных и документальных фильмов. Помимо мировых новинок на платформе есть и оригинальный контент. «KION отбирает только качественные продукты и поддерживает молодые таланты, — говорит Лукин, — такое кино просто обязано иметь успех, поэтому мы самостоятельно занимаемся производством эксклюзивных сериалов, полнометражных картин и документальных фильмов. Все, кто посетил наш онлайн-кинотеатр запомнили детективную драму «Хрустальный», черную романтическую комедию «Секреты семейной жизни», эротическую мелодраму «Клиника счастья» с потрясающей Дарьей Мороз, документальный фильм «Дуров», документально-игровой фильм «Сахаров. Две жизни». Эти и другие проекты получили отклик и у зрителей, и у экспертов и кинокритиков. Наш успех подтвержден зрительскими оценками на киноресурсах, этот успех мы связываем как раз с тем, что стараемся удовлетворить интересы каждого пользователя. В линейке оригинального контента KION каждый зритель сможет найти свой жанр. Компания МТС Медиа продолжает двигаться вперед, в этом году ожидается совокупно 30 премьер наших оригинальных проектов».

Есть еще один очевидный тренд. Он не связан с пандемией, а является следствием того, что живем мы в цифровую эпоху. На нас обрушился вал информации, времени же все прочитать, увидеть, узнать катастрофически не хватает. Потому и растет интерес к короткому метру. Более гибкие онлайн-кинотеатры это заметили первыми, да и начинающий кинематографистам, понятно, попасть на онлайн-платформы намного проще чем в кинопрокат.

«Действительно короткометражки стали резко интересны платформам, — подтверждает Волкова. – Так буквально в первые дни пандемии платформа PREMIER Online и кинокомпания Premier Studios объявили конкурс короткометражек о жизни в изоляции. Я тоже сняла такой фильм и вошла в 10 финалистов со всей страны».

Это еще не все. Онлайн-кинотеатры сами создают новые форматы. В том числе KION, который придумал совершенно уникальный для мирового кинобизнеса жанр под названием «киносторис». Теперь зритель может самостоятельно решать, как ему смотреть контент — в виде полнометражного фильма или в формате сериала, разделенного на эпизоды по 10-15 минут. При этом все связанные единым сюжетом серии, имеют свою драматургическую законченность. Кстати сказать, 10-15 минут это как раз то минимальное время в пути, которое мы тратим на работу или в торговый молл за покупками. Оказывается, можно время не терять и пару серий успеть посмотреть туда и другую обратно.

Как это все помогает молодым кинематографистам? Маргарита Волкова с первой своей короткометражкой «Вера» сразу попала на Каннский кинофестиваль. Однако, по ее словам, подобное совершенно ничего не значит. «Все равно надо будет идти дальше, добирать компетенции, ведь 10 тысяч часов работы, чтобы стать профессионалам, никто не отменял. Сейчас у всех есть мобильные телефоны. Но чтобы снять свой первый настоящий фильм, надо выложится на 200%. А затем обязательно встанет вопрос, а что дальше? Каждый раз совершать такие подвиги нереально, молодым ребятам нужна поддержка. Они должны знать, с какими онлайн-платформами, фондами можно взаимодействовать, кому писать, куда свои фильмы присылать».

К слову сказать, победителя нынешнего Фестиваля уличного кино ожидает грант 1,5 млн рублей, на которые он сможет снять полным метр. При этом, как подчеркнула Томшина, эксперты онлайн-кинотеатра KION продолжат консультировать автора, помогая ему доработать, довести свой фильм, чтобы затем KION мог стать площадкой дистрибуции данного контента.

А что же с главным вопросом паблик-тока о будущем офлайн- и онлайн-кинотеатров? Общее настроение выразила Маркова: «Я за стандартные олдскульные кинотеатры. Я их фанат и считаю, что ни одна платформа не сравнится с очарованием темного кинозала».

Волкова напомнила, что нынешний кризис кинотеатров не первый в истории. Был кризис «звука», когда кино перестало быть немым. Был кризис «телевидения», когда людям надоели театрализованные кинофильмы, им захотелось видеть реальную жизнь и так появилась «Новая волна». Скорее всего и нынешний пандемийный кризис будет преодолен. Эксперты сошлись во мнении, что в кинотеатрах с одной стороны точно останутся зрелищные дорогие блокбастеры. С другой стороны — авторское интеллектуальное кино. Такой тренд также наметился давно. Более популярными сейчас становятся не огромные технологичные залы, а кинотеатры, которые ориентированы на клубный показ. Такие как «Пионер» и «Художественный» в Москве, или «Победа» в Новосибирске.

При этом, безусловно, бурное развитие онлайн-платформ уже ничем не остановить. Даже когда пандемия закончится и все ограничения будут сняты, новые привычки все равно останутся. По статистике до пандемии люди ходили в кинотеатры 15 раз в год. Во время пандемии благодаря стримингу они стали смотреть больше фильмом и существенно за меньшие деньги. Согласимся, что от такого опыта отказаться трудно.

Онлайн-кинотеатры выигрывают еще тем, что конкурируют они с оффлайн-кинотеатрами только в крупных городах, типа Москвы или Новосибирска. Во многим малых городах, сельских районах кинотеатров уже давно нет. На всю Россию сейчас их осталось всего 4,5 тысячи.

Нынешний Фестиваль уличного кино проходит в более, чем тысячи населенных пунктов РФ. По традиции победителя программы выберут зрители. За понравившуюся картину можно проголосовать телефонным фонариком, и люксометр замерит уровень света. Ну а в конце сезона организаторы подсчитают все голоса и объявят победителя.