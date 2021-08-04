Рядом с MilkHouse в Новосибирске открылась летняя терраса нового ресторана

В «тихом центре» Новосибирска в историческом особняке готовится к открытию новый ресторан Garden. Пока работает только летняя терраса.

Возле ЖК MilkHouse на ул. Октябрьской на прошедших выходных начала работать летняя терраса ресторана Garden. Новое заведение расположилось в историческом особняке, в архитектуре которого тесно сплелись традиции деревянного народного зодчества и архитектуры барокко. Особняк построен в 1910 году купцом Константином Бузолиным.

Концепцию кухни в заведении разрабатывает известный новосибирский ресторатор и шеф-повар Руслан Коробов. «Мы только в начале пути. Открыли пока летнюю террасу, что логично в данное время года. Кухня – по большей части средиземноморская. Это широкое понятие. Концепция еще отрабатывается. Для нас главное, чтобы было вкусно, а будет ли это итальянская кухня или какая-то другая, говорить рано», – рассказал «Континенту Сибирь» Руслан Коробов. По его словам, в самом здании отремонтированы кухня и туалет для посетителей, в основном зале еще идет отделка. Средний чек пока трудно оценить, стоимость основных блюд в меню варьируется от 475 до 950 рублей. Алкоголь также на террасе Garden пока не подают. Официальное открытие запланировано на осень.

Напомним, в прошлом году Руслан Коробов открыл свой авторский ресторан «Коробок» на улице Чаплыгина рядом с элитным жилым комплексом Milkhouse. Это заведение сегодня считается одним из самых модных в Новосибирске, попасть в него, не бронируя стол, трудно.

Garden не первый ресторан в Новосибирске, расположившийся в историческом особняке. В июле, как рассказывал «Континент Сибирь», французский актер Жерар Депардье и новосибирский и московский ресторатор Денис Иванов сообщили о совместном проекте – ресторане «ЖЕРАРНЯ». Это заведение откроется на втором этаже Дома купца И.Т. Сурикова на Ленина, 11, на первом этаже которого уже работает ресторан «Жан Хуан Лу».