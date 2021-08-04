Красноярская «Енисейская Сибирь» сможет претендовать на федеральные гранты

Научно-образовательный центр «Енисейская Сибирь», объединяющий интересы Красноярского края, Тывы и Хакасии, вошёл в число победителей всероссийского отбора и сможет претендовать на федеральные гранты. Соответствующее распоряжение на днях подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отметили в правительстве Красноярского края, победителями отбора стали ещё четыре российских научно-образовательных центра.

Согласно планам «Енисейской Сибири», центр объединит 28 ведущих научно-образовательных и производственных организаций Красноярского края и страны для разработки новых технологий в сфере экологии. У НОЦ уже есть десять технологических проектов, включающих более 40 мероприятий по таким темам, как мониторинг лесов для регулирования поглощения углеродных выбросов, создание карбоновых полигонов для мониторинга парниковых газов, формирование систем мониторинга промышленных выбросов и отходов и природных пожаров в Сибири.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, НОЦ «Енисейская Сибирь» поспособствует социальному, экономическому и экологическому развитию Красноярского края, Тывы и Хакасии, а также поможет улучшить региональный инвестиционный климат.

«Появление в крае такого научно-образовательного центра позволит к 2024 году создать более 70 тысяч новых рабочих мест. Его проекты обеспечат поступление свыше 500 миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, а также увеличение оборота предприятий малого и среднего бизнеса в 2,5 раза», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства Красноярского края.

В 2022 году на гранты научно-образовательным центрам планируется направить более 1,6 млрд руб. Средства будут выделяться по итогам реализации проектов, включенных в планы развития НОЦ.

Научно-образовательный центры (НОЦ) – особые межрегиональные структуры, объединяющие научные и образовательные организации с компаниями реального сектора экономики. Согласно целям их создания по нацпроекту «Наука», к 2024 году Россия должна войти в пятёрку ведущих стран, занимающихся исследованиями и разработками в приоритетных областях научно-технологического развития.

Создание в Красноярском крае первого в России климатического научно-образовательного центра обсуждалось на Красноярском экономическом форуме в апреле. О его проекте глава региона позже доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее сообщалось о том, что в 2020 году в комплексном инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь» было открыто 800 вакансий.