В новосибирской полиции появится спецвзвод по работе с туристами

В структуре новосибирских правоохранительных органов появится новое подразделение – специализированный взвод по работе с туристами и гостями города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, спецвзвод создается в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Новосибирску. Набор сотрудников в новую структуру уже начат. Полицейские пройдут необходимую подготовку, включающую курсы иностранных языков и обучение правилам общения с туристами.

В ГУ МВД отметили, что основными функциями подразделения по охране общественного порядка будут обеспечение безопасности гостей региона и помощь туристам в том числе прибывшим на территорию региона на период проведения праздничных и массовых мероприятий, патрулирование пешеходных зон, консультирование иностранных туристов, а также оперативное реагирование при совершении преступлений в отношении гостей Новосибирской области.

Напомним, сейчас Новосибирск готовится к проведению в 2023 году Молодежного чемпионата мира по хоккею, на котором ожидается большое количество гостей из регионов и стран дальнего зарубежья. Как сообщили накануне в новосибирской исполнительной дирекции чемпионата, в сентябре стартует набор волонтеров для работы на МЧМ-2023.