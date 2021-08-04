В новосибирской полиции появится спецвзвод по работе с туристами

Александр Корнев
 
Миниатюра для: В новосибирской полиции появится спецвзвод по работе с туристами
Фото Михаила Перикова

В структуре новосибирских правоохранительных органов появится новое подразделение – специализированный взвод по работе с туристами и гостями города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, спецвзвод создается в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Новосибирску. Набор сотрудников в новую структуру уже начат. Полицейские пройдут необходимую подготовку, включающую курсы иностранных языков и обучение правилам общения с туристами.

В ГУ МВД отметили, что основными функциями подразделения по охране общественного порядка будут обеспечение безопасности гостей региона и помощь туристам в том числе прибывшим на территорию региона на период проведения праздничных и массовых мероприятий, патрулирование пешеходных зон, консультирование иностранных туристов, а также оперативное реагирование при совершении преступлений в отношении гостей Новосибирской области.

Напомним, сейчас Новосибирск готовится к проведению в 2023 году Молодежного чемпионата мира по хоккею, на котором ожидается большое количество гостей из регионов и стран дальнего зарубежья. Как сообщили накануне в новосибирской исполнительной дирекции чемпионата, в сентябре стартует набор волонтеров для работы на МЧМ-2023.

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