Третья очередь нового кампуса НГУ будет построена с привлечением частных инвесторов

Новосибирская область планирует войти в федеральную программу с проектом третьей очереди кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ). Три дополнительных общежития будут построены в рамках государственно-частного партнёрства.

Как напомнил глава Новосибирской области Андрей Травников на координационном совете при губернаторе по вопросам развития Новосибирского научного центра 3 августа, где была одобрена реализация проекта кампуса мирового уровня НГУ, решение о финансировании первой и второй очередей строительства было принято после визита в регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«На тот момент ещё не стартовала программа создания университетских кампусов мирового уровня – этим проектом мы, по сути дела, вошли в «пилот», до старта программы. Теперь программа одобрена, она объявлена, идет сбор заявок, и мы должны войти в программу создания кампусов объектами третьей очереди, которая предполагает строительство дополнительных общежитий уже на основе модели государственно-частного партнерства», – сказал Андрей Травников.

За счёт средств, которые будут предоставлены на реализацию проекта в рамках государственно-частного партнёрства, предполагается построить три общежития до трёх тысяч мест.

Напомним, в конце мая Андрей Травников представил пилотный проект по созданию нового кампуса НГУ в Сколково.