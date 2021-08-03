Новосибирские коммунисты бьются с «Почтой России» за своего кандидата

Представители новосибирского обкома КПРФ собрались жаловаться в областную избирательную комиссию, прокуратуру и антимонопольную службу на государственную компанию «Почта России». По мнению коммунистов, в организации могли намерено «потерять» договор с их кандидатом в Госдуму Андреем Жирновым.

Как сообщили в пресс-службе новосибирского обкома КПРФ 3 августа, «Почта Россия» допустила потерю документов по заключению договора с Андреем Жирновым после того, как штаб депутата получил отказ компании в сотрудничестве по распространению его официального печатного материала в рамках предвыборной кампании.

После огласки инцидента в СМИ в организации заявили, что готовы работать со всеми политическими партиями. Тогда в штабе предприняли вторую попытку наладить взаимодействие с государственной компанией. 27 июля его сотрудники отправили представительницу депутата с оформленным договором в главный офис «Почты России» на Советской, 33. Там женщину попросили оставить документы в специальной коробке, при этом, как уверяют в новосибирском обкоме, никаких расписок не дали.

«После этого начались переговоры с «ПочтойРоссии» в лучших ее традициях. Официальный представитель ведомства 30 июля сообщила, что никаких документов им не поступало, при этом добавила, что в штабе кандидата всё сделали правильно, положив договоры в коробку для корреспонденции. А утром 2 августа в 9-45 в штаб пришло письмо (электронное) от «Почты России»: «В канцелярию на регистрацию данные документы не поступали», — сообщили в обкоме.

По мнению коммунистов, сотрудники «Почты России» могут намеренно затягивать подписание договора со штабом депутата.

«Что это: простое ротозейство или же сознательное затягивание договора с оппозиционной политической партий? С учётом того, что штабу Андрея Жирнова предложили повторно сдать те же документы (вероятно, с тем же результатом), второй вариант куда более вероятен», — предположили представители КПРФ, заявив, что готовят жалобы в областную избирательную комиссию, прокуратуру и антимонопольную службу.

Напомним, в конце июля новосибирские коммунисты выступили в защиту своего однопартийца, мэра Анатолия Локтя, заявив о наличии продуманной кампании по его дискредитации. 3 августа они подписали соглашение с представителями левопатриотических общественных организаций о сотрудничестве, предполагающее в том числе поддержку градоначальника.