План строительства первой линии красноярского метро будет готов к 20 августа

В Красноярском крае создан оперативный штаб по строительству метрополитена. Как следует из соответствующего распоряжения губернатора Александра Усса, план мероприятий по возведению первой линии подземки должен быть разработан к 20 августа.

Главой оперативного штаба назначен вице-губернатор Красноярского края Юрий Лашпин, сообщили в пресс-службе правительства региона 3 августа.

«До 20 августа члены оперативного штаба должны разработать и представить главе региона Александру Уссу дорожную карту мероприятий по строительству первой линии метрополитена в Красноярске», — говорится в сообщении правительства Красноярского края.

Напомним, в Красноярском крае рассматривают варианты удешевления проекта городского метрополитена по поручению заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Пока предполагаемая стоимость работ составляет 128 млн руб.

В качестве мер оптимизации строительства рассматривается уменьшение глубины метрополитена с 60 до 25 метров, а также сокращение числа вагонов электропоездов до пяти. Кроме того, в составах планируется установить автоматическое управление.

Как позже оценил эти меры один из разработчиков проекта, председатель Совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь, сокращение числа вагонов не приведёт к существенной экономии. При этом перед властями стоит задача урезать расходы хотя бы на 20-30% от запланированных.

Строительство красноярского метро велось с 1995 года, однако было прервано из-за проблем с финансированием. Работы были возобновлены после выделения региону миллиарда рублей по федеральном проекту «Экология» в 2019 году – средства предназначались для разработки проектно-сметной документации объекта.

Полностью завершить работу над проектом метрополитена с учётом оптимизации расходов красноярские власти рассчитывают до конца года, а построить подземный транспорт – в ближайшие три-четыре года.