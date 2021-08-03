Новую вакцину новосибирского «Вектора» планируют зарегистрировать уже в августе

В новосибирском научном центре вирусологи и биотехнологии «Вектор» рассчитывают, что новая вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона – Н» будет зарегистрирована в России уже в августе. После этого центр планирует начать процедуру регистрации трёхкратного применения вакцины, а также испытания препарата на подростках.

Об этом сообщил генеральный директор учреждения Ринат Максютов на прошедшем на днях открытии производства вакцины «ЭпиВакКорона – Н» на предприятии «Геофарм» в Оболенске.

«На сегодня промежуточный этап двукратной схемы вакцинации завершен и документы поданы в Минздрав на регистрацию вакцины по двукратной схеме вакцинации. В августе мы рассчитываем зарегистрировать «ЭпиВакКорону-Н» по двукратной схеме вакцинации», — сообщил Ринат Максютов (цитата по «Известиям»).

По словам руководителя «Вектора», в научном центре также через два месяца рассчитывают зарегистрировать трёхкратную схему применения вакцины. Кроме того, после окончательного завершения исследований «ЭпиВакКороны» разработчики планируют преступить к клиническим испытаниям препарата на подростках.

Ранее Ринат Максютов сообщал, что в России «ЭпиВакКороной» уже привились более миллиона человек, из них 0,5% заразились коронавирусом после вакцинации.