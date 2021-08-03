Свыше 200 случаев заражения COVID-19 выявили в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области COVID-19 выявили у 201 жителя региона.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области, 3 августа от заболевания скончались девять пациентов ( 2 августа — 10): мужчины в возрасте 55, 68, 74, 76, 80 лет, а также женщины в возрасте 71, 80, 83, 94 лет.

В инфекционных стационарах региона с коронавирусом и подозрением на него находятся 4 484 пациента (2 августа — 4 805), в том числе 56 детей. В отделениях реанимации лечатся 349 человек, аппараты ИВЛ требуются 48 пациентам (2 августа — 46).

В Кузбассе коронавирусная инфекция выявлена у 199 человек (2 августа — 201), четыре пациента скончались (днем ранее — 5). На домашней 14-дневной изоляции, в медицинских стационарах и обсерватории находятся 14 230 человек (2 августа — 13 970).

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 277 новых случаев заражения коронавирусом (2 августа — 274), 20 человек скончались (днем ранее — 17). В инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся 3 196 человек (2 августа —3 282), количество тяжелобольных составило 814 (2 августа — 823), из них 247 подключено к аппаратам ИВЛ (днем ранее — 239).

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал причины роста случаев заражения коронавирусом. По его словам, основной причиной увеличения количества заболевших стало появление нового штамма инфекции.

За прошедший месяц в регионе от COVID-19 скончались 277 человек — это 4,8% от общего числа умерших. Июльский показатель смертности в Новосибирской области стал рекордным за последние три года и составил 5 743 человек, при этом в июне количество умерших составило 3 943 человек, что на 1,8 тыс. меньше.