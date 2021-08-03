Участок дороги от Новосибирска до Казахстана отремонтируют за 55 млн рублей

Территориальное управление автодорог (ТУАД) объявило аукцион на ремонт участка дороги Новосибирск-Кочки-Павлодар, которая проходит через Карасукский район. Начальная максимальная цена контакта – 54,7 миллиона рублей.

Как следует из информации на сайте госзакупок, протяжённость участка, который необходимо привести в нормативное состояние, составляет 4,5 км.

На этом отрезке необходимо подготовить территорию для проведения работ, сделать демонтаж, рекультивацию, ремонт разрушенных участков, укладку дорожной одежды, а также установить сигнальные столбики и металлические барьеры и нанести горизонтальную разметку.

Работы необходимо выполнить до 30 августа 2023 года, они будут финансироваться из областного бюджета. Итоги аукциона подведут 11 августа.

Напомним, ещё один аукцион на дорожный ремонт в регионе в конце июля объявила мэрия Новосибирска. До 10 августа планируется найти подрядчика для работ на десяти участках дорог в областном центре за 320 млн руб. Также накануне стал известен подрядчик реконструкции дороги от Новосибирской до Омской области за миллиард рублей – им стала омская компания «СибРос».