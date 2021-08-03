Депутат горсовета предложила связать центр Новосибирска с Советским районом речным транспортом

Депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина обратилась к главе минтранса региона с просьбой организовать водный транспорт от Речного вокзала до территорий в Советском районе города, где расположены дачные участки. Для этих целей она предложила закупить пассажирские судна на подводных крыльях.

Соответствующее обращение к министру транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолию Костылевскому депутат обнародовала на своём Telegram-канале 3 августа.

Светлана Каверзина напомнила, что с 1 августа в Новосибирске курсирует маршрут водного транспорта «Тихие зори – Речной вокзал», и попросила рассмотреть возможность открытия нового водного маршрута – от городской набережной до микрорайонов Шлюз и ОбьГЭС. Для этого депутат предложила закупить пассажирские судна на подводных крыльях типа «Комета 120М».

«Считаю, что у речного транспорта в Новосибирске есть перспективы, так как Новосибирск достаточно вытянут вдоль береговой линии», — отметила Светлана Каверзина, подчеркнув, что со своей инициативой она выступает по просьбе избирателей-дачников.

Ранее сообщалось о том, что открытый 1 августа маршрут водного транспорта до Краснообска новосибирские власти планируют вновь запустить в следующем году в случае его востребованности.