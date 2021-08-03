Бывший вице-мэр Красноярска раскритиковал главу города после увольнения начальника управления образования

Бывший заместитель мэра Красноярска Алексей Аксютенко негативно оценил работу администрации города, написав соответствующее сообщение в соцсетях. Поводом для критики стало увольнение начальника управления образования Татьяны Ситдиковой.

Своей оценкой работы городской администрации Алексей Аксютенко поделился в день увольнения чиновницы 2 августа. По мнению бывшего вице-мэра, это событие усугубило и без того неудовлетворительное состояние социальной политики, которую проводит муниципалитет.

«Красноярский мэр (Сергей) Ерёмин окончательно развалил социальную сферу города. Увольнение Татьяны Ситдиковой — последний гвоздь в крышку гроба. Молодёжная политика около года без руководителя, спорт только лишь обслуживает забеги в тулупах, руководитель управления культуры занимается собственными ивент-проектами, теперь вот образование лишилось качественного руководителя», — написал Алексей Аксютенко в Facebook.

Татьяна Ситдикова покинула пост главы управления образования Красноярска по собственному желанию. Многие связали её уход с массовыми отравлениями школьников в начале года и в июне. Однако, по мнению Аксютенко, отставка Ситдиковой с этими инцидентами не связана.

«Некоторые связывают отставку Татьяны Юрьевны с массовым отравлением в школах, это очевидная чушь. Ведь даже непосвящённому в административные тонкости обывателю понятно кто принимает решения о многомиллионных контрактах на школьное питание. Явно не руководитель управления», — считает бывший заместитель мэра.

Экс-вице-мэр также «прошёлся» по уходу с должности главы департамента социальной политики мэрии Красноярска Оксаны Урбанович, которая покинула городскую администрацию вместе с Ситдиковой.

«Назначение Урбанович заместителем мэра по социалке изначально было ошибкой, но уж очень хотелось одному там грозному телефонному воспитателю, в статусе первого вице-мэра (речь идёт о первом заместителе мэра Красноярска Алексее Давыдове, который, по данным СМИ, угрожал красноярской предпринимательнице Монике Дюсуше за то, что та указала в соцсетях на «коронавирусные» нарушения в парке «Роев ручей») назначить своего человека», — написал Аксютенко.

Напомним, в конце июня глава Красноярска Сергей Ерёмин был избран президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

Под удар критики периодически попадает и глава региона Александр Усс, неустойчивое положение которого усугубилось жалобой красноярцев на местную дорогу во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным в конце июня, а также последними данными о загрязнении воздуха в российских городах — Красноярский край по соответствующему показателю лидировал.