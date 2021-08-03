Масштабный проект обновления Заельцовского парка, который выполняется с привлечением федерального софинансирования, может быть приостановлен по решению суда из-за конфликта мэрии с жителями близлежащего частного сектора.

Напомним, что проблема с отсутствием законных подъездных путей к нескольким частным домам по улицам 2-я Ельцовка и Заельцовский парк обострилась весной 2021 года, с началом работ по реконструкции парка и достигла апогея во время демонтажа асфальтированной дороги 6 июня, когда жители преградили путь строительной технике.

Местный житель Андрей Зырянов рассказал «Континенту Сибирь» о предыстории противостояния: «Мэрия в 2013 году, не имея на то оснований, прирезала к Заельцовскому парку земельный участок площадью в 46475 кв.м., по которому проходит подъезд к нашим жилым домам». По словам жильцов частного сектора, при этом с ними никакие консультации на предмет учёта их законных интересов не проводились.

7 июня на место конфликта прибыла вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, которая провела с жителями оперативное совещание. «Континент Сибирь» ранее подробно освещал эту встречу. В беседе с жителями Анна Терешкова обозначила два возможных варианта решения проблемы: «Или мы кусок территории убираем из парка, что придётся делать через горсовет, и я не знаю, как в нём пройдёт утверждение такого решения. Или нужно попытаться из той просеки, которая с уклоном уходит вниз (и идёт мимо катка «Горячий лёд» – «КС») сделать дорогу».

Подводя итог общению с жителями, вице-мэр взяла месяц для окончательного выбора одного из вышеуказанных вариантов решения проблемы жителей 2-й Ельцовки: «мы ставим себе месяц до окончательного решения». Также, на время до решения проблемы Анна Терешкова своим распоряжением оставила возможность проезда к домам жителей 2-й Ельцовки по просеке от главного входа в Заельцовский парк, а позже временно открытая для проезда жителей просека была для их удобства отсыпана гравием.

Однако заявленные сроки муниципалитетом выдержаны не были. На вопрос «Континента Сибирь» от 9 июля о выборе муниципалитетом окончательного решения, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что «решение ищется для этих нескольких домовладений. Оно будет найдено. Его надо узаконить».

В связи с отсутствием определённости по окончательному решению проблемы 2 августа группа жителей 2-й Ельцовки направила в Центральный районный суд Новосибирска исковое заявление к мэрии Новосибирска, в котором требует пересмотра границ Заельцовского парка. Копия искового заявления имеется в распоряжении «Континента Сибирь».

В заявлении жители 2-й Ельцовки требуют признать незаконным (недействительным) формирование земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:13089 и постановление мэрии от 28.02.2013.

Если суд признает правоту жителей частного сектора, территория Заельцовского парка может уменьшиться через исключение из его границ вышеуказанного участка, а проект реконструкции зоны рекреации муниципалитету придётся корректировать.