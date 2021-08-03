В новосибирский суд поступило дело известного бизнесмена Олега Ярового

В Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении известного бизнесмена Олега Ярового.

Уголовное дело возбуждено по части 3 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос), части 2 ст. 307 УК РФ (Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод) и части 3 ст. 33 УК РФ (Виды соучастников преступления).

Уточняется, что дело поступило в суд 30 июля.

Напомним, бывший председатель cовета директоров компании «Винап» и экс-партнер основателя «РАТМ Холдинга» Олег Яровой был задержан летом 2020 года. Его привлекли к уголовной ответственности по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере).

Основанием дела стало заявление бывшего гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова, согласно которому Яровой в 2015 году обманным путем якобы похитил у него 170 млн рублей. Предположительно, обвиняемый обещал Верясову за плату урегулировать некоторые вопросы с правоохранительными органами.

В ноябре прошлого года, по предварительной информации, по этому делу были также задержаны экс-прокурор Новосибирска Денис Ференц, а также руководитель ООО «ГУМ» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрий Куклин и экс-руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. В 2021 году фигурантов дела перевели на домашний арест. Позже двум обвиняемым продлили меру пресечения, а Дениса Ференца отпустили из под домашнего ареста. Сам Олег Яровой находится под подпиской о невыезде.