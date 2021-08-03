Бизнес-книга месяца. «Интернет-маркетинг и digital стратегии. Принципы эффективного использования»

В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» своим мнением о книге «Интернет-маркетинг и digital стратегии», написанной компанией Intelsib, поделилась бренд-менеджер «Тойота Центр Новосибирск Запад» Ксения Петренко.

– С книгой «Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного использования» я познакомилась еще несколько лет назад. Я была приятно удивлена, что про интернет-маркетинг и онлайн-каналы написано очень продвинуто, и, что немаловажно, книгу переиздают. Ведь что ни говори, несмотря на то, что интернет-маркетинг стремительно и динамично развивается в России, заслуживающих внимание книг по этой теме немного. О последних изменениях, алгоритмах, трендах и даже специфике работы с каждым интернет-каналом мы в последнюю очередь узнаем из книг. Что поделать – высокая скорость.

Но эта книга исключение. Здесь 2 в 1: есть основы, которые знает любой практикующий маркетолог, та самая база, которая преподается в ВУЗах, а также есть принципы, конкретика, необходимые для продвижения бизнеса в сети в наши дни.

О чем книга? Большая ее часть посвящена поисковому продвижению и контекстной рекламе, меньшая – моему любимому SMM, интернет-рассылкам. В целом это объяснимо, создатели книги (Intelsib) в большей части позиционируют себя как SEO и контекстное агентство.

В книге нет «воды». Тема – определение – кейс. Тем не менее, не могу сказать, что книга легко читается: в ней много цифр, графиков и математики в целом. В этом и заключается польза – научиться «считать всё, что можно посчитать».

Очень много понятий и терминологии. Вы узнаете, что такое ROI и CPA, булевая, векторная, языковая модели поиска, чек-лист Якоба Нильсена…В общем вы уже поняли, что это не книга выходного дня. Это книга для осознанного чтения. Честно сказать, я, при своей высокой скорости чтения, эту книгу читала более месяца, так как мне было необходимо осмысление и перенос на свою сферу деятельности. Хотя, возможно, это индивидуально.

За что мне нравится книга? Много ярких примеров, кейсов реально существующих компаний. Конкретные инструменты, которые можно брать и применять для своего бизнеса. Я обращаюсь к книге, когда хочется проверить очередную гипотезу или когда хочется работающих идей. К примеру, «Как в 4,5 раза увеличить поисковый трафик на сайт автозапчастей за три года» или «Как увеличить оборот компании 1,5 раза с услугой «Расширенный целевой контекст» и с бюджетом 68 000 руб». Звучит заманчиво!

Кому книга будет в первую очередь полезна? Маркетологам – провести чек-лист самих себя, взять себе в копилку работающий кейс. Бизнесу – говорить на языке маркетологов, понимать, что получить от интернет-продвижения, как оценить агентство, маркетолога или кампанию. И вообще всем тем, кто планирует развивать свой бизнес в онлайне и хочет делать это с максимальной отдачей.

Итак, порекомендую ли я книгу?! Однозначно, если вы задумываетесь об интернет-продвижении, максимальной отдаче от каждого в бизнес рубля и грамотных инвестиций в рекламу. Читайте, изучайте, вникайте, внимайте и пусть пример вашей компании станет кейсом следующей версии этой книги!

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