Почти две трети сотрудников Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области прошли вакцинацию от COVID-19 российскими препаратами.

Первыми прививаются те железнодорожники, которые наиболее интенсивно контактируют с пассажирами и другими людьми: билетные кассиры, машинисты, работники вокзалов, поездных бригад, а также железнодорожный медицинский персонал и работники дошкольных учреждений.

В службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД сообщают, что новосибирским железнодорожникам для прививки предлагают на выбор одну из нескольких отечественных вакцин: «ГамКовидВак», «ЭпиВак» и «КовиВак», а данные всех прошедших вакцинацию автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

На сегодняшний день уже более 14000 сотрудников железной дороги в Новосибирской области вакцинировались первым компонентом, а более 11000 человек – вторым. Таким образом, 65% железнодорожников региона уже подготовили свой организм к противостоянию опасной инфекции.

Напоминаем читателям, что в июне 2021 года ЗСЖД показала рост грузопотоков на 8,5% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.