Предприятию «Росатома» в Красноярском крае приостановили лицензию

Топливному заводу Горно-химического комбината (ГХК) в Красноярском крае, входящего в структуру «Росатома», приостановили лицензию.

Решение было принято после плановой проверки завода Ростехнадзором. Об этом говорится в официальном сообщении предприятия.

«На Горно-химическом комбинате (предприятие Государственной корпорации «Росатом», дивизион экологических решений) в ходе плановой проверки завода по фабрикации топлива Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору был выявлен ряд замечаний в части обязательных требований условий действия лицензии. С 25 июля действие лицензии было приостановлено», — сказано в сообщении.

На заводе провели организационно-технические мероприятия по устранению замечаний, и в ведомство было подано заявление о возобновлении действия лицензии. Какие конкретно нарушения выявлены Ростехнадзором, не сообщается.

ФГУП «ГХК — предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», входящее в дивизион заключительной стадии жизненного цикла( ЗСЖЦ). Расположен завод в ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Горно-химический комбинат является ключевым предприятием Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения, уточняется на сайте предприятия.

Напомним, в конце июля в городе Обь Новосибирской области по решению суда приостановили деятельность двух газовых автозаправочных станций — ООО «Сибтракт» и ЗАО «СибЦентрЛайн». Юридические лица были признаны виновными по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).