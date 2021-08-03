2,6 миллиарда направит компания в Новосибирской области на создание ИСУ

Василий Попов
 
2,6 миллиарда направит «Новосибирскэнергосбыт» на создание ИСУ
Фото Михаила Перикова

АО «Новосибирскэнергосбыт» объявило электронный аукцион на  оказание услуг по созданию и предоставлению доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии. Стоимость контракта — 2,6 млрд рублей.

В рамках контракта подрядчик создаст в 2022-2024 годах интеллектуальную систему учета — совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенную для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета (ПУ) электрической энергии. Всего за два года исполнитель установит, заменит и включит в ИСУ 45 800 ПУ в многоквартирных жилых домах населенных пунктов Новосибирской области.

Отметим, срок начала оказания услуг по договору начинается с 1 января 2022 года. В документах на сайте госзакупок уточняется, что ИСУ создается с целью реализации обязательств «Новосибирскэнергосбыта» в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

2,6 миллиарда направит компания в Новосибирской области на создание ИСУ - Фотография
Схема обмена информацией ИСУ между информационными системами заказчика и исполнителя. Документы госзакупок

Исполнитель в рамках контракта возьмет на себя обязанность по эксплуатации ИСУ до 2037 года включительно. Она включает в себя полный комплекс мероприятий по предоставлению доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета, в том числе сбор и предоставление информации с приборов учёта «Новосибирскэнергосбыту», устранение сбоев и неисправностей, замена вышедшего из строя оборудования ИСУ и другое.

Уточняется, что если в процессе выполнения работ будут созданы объекты авторских и смежных прав, исполнитель «обязуется передать принадлежащие ему (как правообладателю) исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме заказчику». Стоимость вознаграждения исполнителя как правообладателя права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации включена в стоимость по договору, и дополнительной оплате не подлежит.

Начальная цена контракта — 2,664 млрд рублей.  Окончание срока подачи заявок на участие намечено на 29 августа, подведение итогов — 30 сентября 2021 года.

Напомним, накануне стал известен подрядчик на выполнение миллиардного ремонта дороги от Омской  области до Новосибирской. Контракт выиграла омская компания «СибРос».

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