Строительство жилого района «СмартСити» в Новосибирске начнется в 2021 году

Власти Новосибирской области планируют в 2021 году приступить к созданию района инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити», сообщил ТАСС министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

В нем разместят служебное жилье для ученых, научно-технологический парк в сфере биотехнологий, деловой центр, научно-технологическую долину и центр инновационных IT-технологий. В «СмартСити» смогут проживать около 20-25 тыс. человек.

«Реализация проекта предусматривается в два этапа: 2021-2024 годы — первая очередь, 2024-2027 — вторая очередь», — отметил Алексей Васильев.

Территория объекта составит 803 га. Она затронет часть Академгородка и наукограда Кольцово, где в будет построен центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области, в районе предполагается социальная инфраструктура: строительство двух школ, детского сада, создание скверов, парков и другое. В центре «СмартСити» появится многофункциональный конгресс-холл, который сдадут к 2023 году. По оценке властей, его ориентировочная стоимость составляет 1,5-2 млрд рублей.

Отметим, «Смарт-Сити-Новосибирск» и «СКИФ» попали в число первоочередных объектов Наукополиса по подготовке граддокументации. «СмартСити» входит в программу развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», которую реализуют по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года. Строительство района инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск» планируется завершить к 2035 году.