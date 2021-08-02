Стал известен подрядчик на миллиардный ремонт дороги на границе Новосибирской области

Компания «СибРос», принадлежащая Арабо Григоряну, стала подрядчиком на выполнение миллиардной реконструкции дороги от Омской области до Новосибирской.

Главное управление контрактной системы Омской области определило подрядчика на проведение реконструкции автодороги Омск – Нижняя Омка — граница Новосибирской области.

Начальная цена контракта составила 1,087 млрд рублей. Победителем аукциона стало ООО «Сибирский региональный союз» («СибРос»), которое снизило стоимость выполнения работ до 1, 082 млрд рублей. Второе место конкурса заняло ООО «СтройТраст», уменьшив цену контракта на одну копейку. Всего в аукционе участвовало три компании, однако одна из организаций не соответствовала требованиям.

В рамках контракта подрядчик проведет реконструкцию участка протяженностью в 5, 92 км. В число работ войдут восстановление дорожной одежды, установка бортовых камней, барьерных ограждений, обустройство внеуличного пешеходного перехода и другое. После реконструкции количество полос увеличится с двух до четырех, а ширина проезжей части — до 14 метров. Завершить работы подрядчику необходимо к концу сентября 2023 года.

ООО «Сибирский региональный союз» — омская компания, созданная в 1999 году. Организация специализируется на строительстве и ремонте дорог. Учредителем компании является Арабо Григорян, который также владеет ООО «Сибтранс». В марте 2021 года компания «СибРос» приобрела гостиничный комплекс «Восход» за 67 млн рублей, который закреплен в собственности регионального ДОСААФ.

Отметим, согласно рейтингу сайта «Город55», Арабо Григорян вошел в ТОП-100 самых богатых жителей Омской области по итогам 2020 года, заняв 22 место. Уточняется, что сумма активов составила 274 5 млн рублей, выручка за 2020 год — 2, 067 млрд рублей, чистая прибыль за прошлый год — 126, 4 млн рублей.