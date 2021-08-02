В Новосибирской области и других регионах России капитально отремонтируют школы

В рамках мониторинга строительства новой школы в микрорайоне «Родники» родители будущих учеников, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский и член общественного совета «Городская среда», ректор НГУАДИ Наталья Багрова не только проверили ход работ, но и обсудили новую программу, согласно которой в ближайшие пять лет в регионах капитально отремонтируют школы.

Новая школа в Новосибирске на улице Михаила Немыткина, которая строится по национальному проекту «Жилье и городская среда», рассчитана на 1 100 мест. В здании площадью более 15 тысяч кв. м. будут созданы все условия для получения качественного современного образования: помимо классных помещений здесь предусмотрены различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей и спортзалы с душевыми. На сегодняшний день подрядчик уже завершает возведение блоков здания и приступает к внутренней отделке помещений.

«Сегодня мало просто строить школы и детские сады. Технологии образования ушли далеко вперед, и мы должны создавать в Новосибирске школы по самым современным проектам, с учетом новых технических возможностей и материалов. Эта школа – именно такая, она станет одной из самых инновационных и прорывных в нашем городе. Вот эта современность, следование за самыми передовыми технологиями – одно из главных требований в строительстве социальных объектов по всей стране», – рассказала член общественного совета «Городская среда», ректор НГУАДИ Наталья Багрова.

Проект строительства и капитального ремонта школ был запущен и развивается по инициативе «Единой России»: 19 июня президент России Владимир Путин поручил создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет.

«Не секрет, что развитие социальной инфраструктуры в Новосибирске сильно отстает от строительства жилья. Хотя качество жизни для людей – это не только теплые стены и чистые дворы, но также детские сады и школы рядом с домом. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. Правительству и региональным властям будет оказано всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ. Важно, чтобы жители региона принимали непосредственное участие в обсуждении проектов и вносили свои предложения в народную программу», – отметил депутат Заксобрания региона Олег Иванинский.

Напомним, ранее «Единая Россия» провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В работе сессий приняли участие представители профильных НКО, эксперты и депутаты.