Кредиторы купят квартиру банкротящемуся топ-менеджеру новосибирской компании «БФК»

Кредиторы банкротящегося соучредителя и экс-гендиректора управляющей компании группы «БФК» Максима Якубенко дали согласие на приобретение для бизнесмена жилья. Причина – принадлежащая коммерсанту квартира, площадью более 250 кв. м в ЖК «Эльбрус», может оказаться в конкурсной массе должника.

Решение собрания кредиторов Максима Якубенко опубликовано управляющим должника Сауле Тажгуловой на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. На собрании обсуждался вопрос о приобретении должнику жилья, конкурсные кредиторы одобрили эту меру. Порядок приобретения жилья и параметры жилого помещения не раскрываются.

Причина такого решения – в конкурсной массе банкротящегося бизнесмена может оказаться его квартира площадью 262,7 кв. м в жилом комплексе бизнес-класса «Эльбрус», расположенного на улице Шевченко. Согласно данным N1, примерная стоимость квартир такой площади в этом ЖК составляет порядка 30 млн рублей.

Максим Якубенко был признан банкротом в октябре прошлого года, арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру реализации его имущества. Согласно документам арбитража, долг коммерсанта инициировавшему банкротство кредитору, банку ВТБ, составляет около 600 млн рублей.

Максим Якубенко известен как соучредитель и бывший руководитель ООО «УК «БФК» (сейчас ООО «УК «Базис» — «КС»), одного из крупнейших сибирских производителей пластиковых окон, созданного в 1995 году в Новосибирске. Дилерами компании являлись более 300 организаций из Новосибирска, Томска, Кемерово, Барнаула, Иркутска, Владивостока, Южно-Сахалинска и ряда других городов Сибири и Дальнего Востока.

В 2019 году банк ВТБ заявил о намерении банкротить компании, входящие в группу «БФК». В июле того же года арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск банкиров, потребовавших признать банкротом «Базис-Актив», аффилированный «БФК».