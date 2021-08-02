35-летний мужчина и еще 9 человек умерли от COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области, 2 августа за сутки скончались десять человек с COVID-19. Среди погибших — 35-летний мужчина.

Как сообщили в оперативном штабе, умерли мужчины 35, 64, 66, 73 лет и женщины в возрасте 59, 71, 72, 79, 81, 86 лет. Всего от заболевания скончались 2 358 жителей Новосибирской области. За сутки в регионе выявили 195 случаев заболевания. (1 августа — 199).

В инфекционных стационарах региона с коронавирусом и подозрением на него находятся 4 805 пациентов (1 августа — 4 914). Аппараты ИВЛ требуются 46 больным (днем ранее — 47).

За минувшие сутки в Кузбассе выявлен 201 случай заражения COVID-19 (1 августа — 205), пять пациентов скончались (днем ранее — 6).На домашней 14-дневной изоляции, в медицинских стационарах и обсерватории находятся 13 970 человек (1 августа — 14 999).

В Алтайском крае за сутки зафиксировано 274 новых случаев заболевания коронавирусом (1 августа — 276), 17 человек умерли. (1 августа — 18). В инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся 3 282 жителя региона (1 августа — 3 257), 574 пациента находятся в медучреждениях с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных достигло 823, из них 239 подключено к аппаратам ИВЛ.

Напомним, в июле 277 жителей Новосибирской области скончались от коронавирусной инфекции. Это 4,8% от общего числа умерших в регионе за месяц. Июльский показатель смертности стал рекордным за последние три года и составил 5 743 человек.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основной причиной роста случаев заражения коронавирусом стало появление нового штамма. 25 июля в регионе зафиксировали новый суточный рекорд заражения COVID-19 — 218 человек. При этом уже 29 июля в минздраве Новосибирской области заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом.