На реконструкцию здания для городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьевав в центре Новосибирска может понадобится дополнительно 110 млн рублей. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве заявила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

По словам министра культуры региона, работы по реконструкции осложняются тем, что здание построено в прошлом веке и требует постоянно дополнительных корректировок и средств.

«Объект по улице М. Горького, 52 является очень сложным, поэтому появилась необходимость в дополнительных строительных работах. Там уже работает второй подрядчик и поэтому паралелльно идет корректировка ПСД, потому что необходимо вносить эти дополнительные работы. В связи с этим прошу мэрию Новосибирска максимально ускорить подачу обновленной ПСД (проектно-сметной документации) в Госэкспертизу, а региональный минстрой взять на контроль ее прохождение. Без этого есть риск, что уже к сентябрю по графику можем не успеть», — добавила Наталья Ярославцева, уточнив, что работы должны быть завершены до конца 2022 года.

Она отметила, что в текущем году были выделены 241,5 млн на реконструкцию здания из федерального и регионального бюджетов и это самое масштабное мероприятие нацпроекта «Культура» в регионе. Всего же на реконструкцию выделено 530 млн рублей.

Напомним, о начале реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер» под театр Афанасьева сообщалось в июне 2020 года. Уже в конце сентября 2020 года федеральные власти приняли решение направить на работы 250 млн рублей.

Новое помещение откроет для театра новые возможности развития. В их числе – увеличение вместимости зала в два раза, создание комфортных условий для зрителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В новом здании запланированы отдельное репетиционное пространство, комфортабельные гримерные для актёров, костюмерный, пошивочный, столярный цеха. Также в планах театра – обновление репертуара и проведение театральных фестивалей на своей площадке.