Сокращение числа вагонов красноярского метро не поможет оптимизировать его стоимость – эксперт

Сокращение числа вагонов и депо проектируемого метро в Красноярске не приведёт к существенной экономии средств на строительство подземного транспорта. Об этом заявил представитель разработчика проекта в понедельник.

Как сообщил журналистам председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, занимающегося разработкой проекта городского метрополитена, Олег Митволь, запланированное снижение стоимости строительства объекта не скажется на сроках начала работ.

«Передвижек по срокам не требуется, никаких препятствий начинать работы по выносу сетей и подготовке котлованов мы не видим», — цитирует Олега Митволя ТАСС.

При этом специалист заявил, что сокращение числа вагонов и депо не позволит серьёзно сэкономить на затратах.

Как сообщалось, одной из мер в рамках оптимизации стоимости проекта должно стать сокращение количества вагонов будущего красноярского метро до пяти. Помимо этого, для удешевления работ планируется установить в поездах автоматическое управление, а также сократить глубину подземного транспорта с планируемых 60 метров до 25.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил правительству Красноярского края уменьшить стоимость строительства городского метрополитена. Цена существующего проекта составляет 128 млн руб. Сейчас специально созданная рабочая группа рассматривает возможности сокращения этой суммы хотя бы на 20-30%.

Проект красноярского метрополитена планируется полностью скорректировать до конца 2021 года, а завершить строительные работы – в ближайшие три-четыре года.

Строительство метро в Красноярске началось в 1995 году, однако из-за финансовых трудностей постоянно прерывалось и было полностью заморожено в 2013 году. В 2019 году на продолжение работ в рамках федерального проекта «Экология» был выделен миллиард рублей – эти средства предназначались для разработки проектной документации.