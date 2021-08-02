С Красного проспекта в Новосибирске украли чугунные ограждения на 600 тысяч рублей

Надежда Яркова
 
Анатолий Локоть
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске похитили ограждения вдоль Красного проспекта – ущерб, причиненный муниципалитету, составил 600 тысяч рублей. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве рассказал мэр города Анатолий Локоть.

По словам мэра, в Новосибирске произошло резонансное событие – в выходные, с 24 на 25 июля, с Красного проспекта было украдено 26 звеньев чугунных ограждений в районе памятника воинам – афганцам.

«Полиции, после проведения следственных действий, удалось оперативно обнаружить украденные ограждения на пункте приема металла. У нас сейчас есть большое желание об этих «героях» оповестить на весь город, чтобы все понимали, кто этим занимается и что бизнес этот так нельзя вести», — поделился Анатолий Локоть.

Градоначальник также подчеркнул, что злоумышленники причинили серьезный ущерб муниципальной собственности.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэрии провести проверку после медленного тушения пожара на мусорном полигоне «Левобережный». С возгоранием боролись четыре дня, после чего глава региона поручил провести внутреннюю проверку в связи с возгоранием и дать оценку организации охраны данного объекта.

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