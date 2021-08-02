Жизнь меняется. По-другому стали выглядеть телефоны, по-другому стало работать такси… Болеть теперь нужно тоже по-новому. В возрасте 40-45 лет незаметно начинает расти психологическая инерция, которая в случае ковида может слишком дорого обойтись. Помимо всевозможных псевдоправильных установок «это со мной не случится», «это всё скоро закончится» есть элементарное непонимание, что болезнь очень реактивная и очень беспощадная.