По итогам июля 2021 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
Известный новосибирский и московский ресторатор Денис Иванов и французский актер Жерар Депардье анонсировали совместный гастропроект в Новосибирске – ресторан «ЖЕРАРНЯ». Новое заведение откроется на втором этаже исторического особняка на Ленина, 11, на первом этаже которого уже работает ресторан «Жан Хуан Лу».
Жизнь меняется. По-другому стали выглядеть телефоны, по-другому стало работать такси… Болеть теперь нужно тоже по-новому. В возрасте 40-45 лет незаметно начинает расти психологическая инерция, которая в случае ковида может слишком дорого обойтись. Помимо всевозможных псевдоправильных установок «это со мной не случится», «это всё скоро закончится» есть элементарное непонимание, что болезнь очень реактивная и очень беспощадная.
Арестованный по делу о вымогательстве известный новосибирский предприниматель Сергей Проничев полностью вышел из бизнеса, ликвидируя последнюю учрежденную им компанию.
Новосибирский картонно-бумажный комбинат (КБК), принадлежащий бизнесмену Игорю Диденко, стал победителем торгов по продаже имущества обанкротившейся нефтебазы «Красный Яр».
Новосибирская группа компаний «Райдекс» анонсировала проект редевелопмента здания «Мегаса» на Ипподромской. Уже в этом году компания планирует открыть на его базе торговый центр «Атриум».