По итогам июля 2021 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Жерар Депардье и Денис Иванов. Фото предоставлено Денисом Ивановым

1Денис Иванов и Жерар Депардье откроют ресторан в Новосибирске

Известный новосибирский и московский ресторатор Денис Иванов и французский актер Жерар Депардье анонсировали совместный гастропроект в Новосибирске – ресторан «ЖЕРАРНЯ». Новое заведение откроется на втором этаже исторического особняка на Ленина, 11, на первом этаже которого уже работает ресторан «Жан Хуан Лу».

Фото Михаила Перикова

2«Важно сразу продумать порядок действий»: записки переболевшего ковидом

Жизнь меняется. По-другому стали выглядеть телефоны, по-другому стало работать такси… Болеть теперь нужно тоже по-новому. В возрасте 40-45 лет незаметно начинает расти психологическая инерция, которая в случае ковида может слишком дорого обойтись. Помимо всевозможных псевдоправильных установок «это со мной не случится», «это всё скоро закончится» есть элементарное непонимание, что болезнь очень реактивная и очень беспощадная.

Фото Михаила Перикова

3Арестованный по делу о вымогательстве новосибирский бизнесмен закрывает свое последнее предприятие

Арестованный по делу о вымогательстве известный новосибирский предприниматель Сергей Проничев полностью вышел из бизнеса, ликвидируя последнюю учрежденную им компанию.

Игорь Диденко

4Имущественный комплекс нефтебазы «Красный Яр» купил новосибирский бизнесмен Игорь Диденко

Новосибирский картонно-бумажный комбинат (КБК), принадлежащий бизнесмену Игорю Диденко, стал победителем торгов по продаже имущества обанкротившейся нефтебазы «Красный Яр».

Иллюстрация компании «Райдекс»

5На базе здания «Мегаса» на Ипподромской в Новосибирске откроется новый торговый центр

Новосибирская группа компаний «Райдекс» анонсировала проект редевелопмента здания «Мегаса» на Ипподромской. Уже в этом году компания планирует открыть на его базе торговый центр «Атриум».

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